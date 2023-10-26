В Болгарии задержали палестинца за призывы к "священной войне" с Израилем и США

В болгарской столице Софии задержали мужчину, который распространял видео с призывами к "священной войне" с Израилем и США.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге рассказали представители болгарской прокуратуры, которых цитирует Nova.bg.

На распространяемом видео задержанный был одет в специфическую для ИГИЛ одежду и заявил, что хочет отомстить за то, что происходит на палестинской территории.

В прокуратуре предполагают, что он был палестинцем, который родился в Ливане.

В ходе обыска у задержанного изъяли два мобильных телефона, компьютерные комплектующие, флаг ИГИЛ, холодное оружие и различные материалы.

Следователем открыто досудебное производство по признакам пропаганды военных действий. Мужчину задержали на 72 часа.

Ранее стало известно, что в Брюсселе полиция задержала палестинца, который пригрозил умереть "смертью мученика".