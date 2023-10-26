У Бельгії перед самітом ЄС затримали палестинця, який погрожував скоїти теракт

Напередодні саміту Європейського Союзу в Брюсселі поліція затримала палестинця, який пригрозив померти "смертю мученика".

Про це повідомило видання Het Laatste Nieuws, пише "Європейська правда".

Як повідомляли, 23-річний палестинець Мохаммед А. заявив Fedasil – бельгійській установі, яка відповідає за прийом шукачів притулку – про свій намір "померти як мученик, підірвавши себе".

Чоловік подав прохання про притулок у Бельгії 26 вересня. Наступного дня він повинен був подати заяву ще раз, але цього не сталося. Зрештою, у вівторок він прийшов до офісу Fedasil і, як повідомляють,"висловив бажання померти мученицькою смертю, оскільки дізнався, що вся його сім'я загинула в Газі".

Після цієї заяви всі поліцейські підрозділи країн Бельгії негайно почали його розшук. Згодом стало відомо, що чоловіка затримали.

"Федеральна судова поліція, яка відповідає за розслідування, їде до південного поліцейського округу Брюсселя, щоб забрати заарештованого. Необхідно провести кілька перевірок, щоб підтвердити його особу", – повідомила Сара Дюрант, прессекретарка прокуратури Брюсселя.

Федеральна прокуратура також оголосила в середу, що затримала підозрюваного з напівавтоматичною гвинтівкою, з якої нещодавно було вбито двох шведів під час теракту в Брюсселі. Пізніше в середу його допитають, перш ніж буде прийнято рішення про його арешт.

16 жовтня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Ці вбивства оголили неефективність урядового і судового апарату, який дозволив підозрюваному вільно розгулювати Брюсселем, попри те, що Туніс активно домагався його екстрадиції.

Міністр юстиції Бельгії подав у відставку через цей інцидент.

Саміт ЄС, який збере лідерів всіх країн Євросоюзу, відбудеться в Брюсселі 26-27 жовтня.