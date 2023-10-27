Прем’єрка Франції оголосила план дій проти нових заворушень у передмістях

Прем’єрка Франції Елізабет Борн розкрила деталі урядового плану із запобігання новим заворушенням у передмістях, що став відповіддю на події кінця червня-початку липня 2023 року.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Презентація безпекового пакета заходів – що є одним з кількох компонентів плану – відбулася в університеті Сорбонни, туди запросили 500 мерів.

Головною новацією є створення спеціальної мережі "роботи з кварталами", яка включатиме представників правоохоронних органів, судової системи і соціальних працівників.

Завданням цих команд буде продумати заходи підтримання безпеки і впливу на молодь у своїй зоні відповідальності. Перші з них мають розгорнути у трьох містах вже до кінця року.

По-друге, у план включили заходи, які пропонував президент Емманюель Макрон одразу після заворушень – про фінансові стягнення з батьків малолітніх бунтівників, які беруть участь у погромах на вулицях, з першого випадку участі підлітка у заворушеннях. Батьки повинні будуть відшкодувати вартість пошкодженого майна, незалежно від форми його власності і незалежно від складу родини.

Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті анонсував також покарання громадськими роботами для батьків неповнолітніх учасників заворушень, які не виконують свої зобов’язання. Якщо у родинах не забезпечують виконання заходів освітнього впливу на дітей, приписаних судом, батьків можуть відправляти на курси громадянської освіти.

Крім того, Мін’юст пропонує створити центри денного перебування, своєрідні закриті заклади, для навчання проблемних підлітків, щоб ізолювати їх від шкідливого впливу компаній – оскільки дослідження показали, що майже 30% учасників заворушень виправдовували свої дії "ефектом групи".

Також як заходи превентивного і виховного впливу допускають ізоляцію проблемних підлітків на вечірні й нічні години.

Штраф за порушення комендантської години (запровадженої подекуди місцевою владою для підлітків з метою запобігання безладам) хочуть збільшити у п’ять разів, до 750 євро.

В МВС запропонували розширити функції муніципальної поліції, які поки належать до повноважень лише нацполіції – як знайомитися з деякими матеріалами, встановлювати факти у випадку правопорушень, вилучати предмети, використані для скоєння правопорушення.

Окрім того, в уряді пообіцяли 100 млн євро на відновлення муніципалітетів, які найбільше постраждали від заворушень.

У п’ятницю уряд має вийти з ще однією презентацією – про соціальні заходи.

Нагадаємо, масштабна хвиля заворушень сколихнула передмістя Франції в кінці червня – на початку липня 2023 року. Приводом стала загибель підлітка під час спроб патруля поліції зупинити авто для контролю (детально про це читайте у статті Молоді та непотрібні).

У Мін’юсті Франції повідомляли, що станом на серпень перед судом постали понад 2100 учасників заворушень, майже 2000 осіб отримали обвинувальні вироки з термінами ув’язнення. Три чверті цих молодих людей народилися й виросли вже у Франції.