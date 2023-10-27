Премьер Франции объявила план действий против новых беспорядков в пригородах

Премьер Франции Элизабет Борн раскрыла детали правительственного плана по предотвращению новых беспорядков в пригородах, который стал ответом на события конца июня-начала июля 2023 года.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Презентация пакета мер безопасности – что является одним из нескольких компонентов плана – состоялась в университете Сорбонны, туда пригласили 500 мэров.

Главной новацией является создание специальной сети "работы с кварталами", которая будет включать представителей правоохранительных органов, судебной системы и социальных работников.

Задачей этих команд будет продумать меры поддержания безопасности и влияния на молодежь в своей зоне ответственности. Первые из них должны развернуть в трех городах уже до конца года.

Во-вторых, в план включили меры, которые предлагал президент Эмманюэль Макрон сразу после беспорядков – о финансовых взысканиях с родителей малолетних бунтовщиков, участвующих в погромах на улицах, с первого случая участия подростка в беспорядках. Родители должны будут возместить стоимость поврежденного имущества, независимо от формы его собственности и независимо от состава семьи.

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти анонсировал также наказание общественными работами для родителей несовершеннолетних участников беспорядков, которые не выполняют свои обязательства. Если в семьях не обеспечивают выполнение мер образовательного воздействия на детей, предписанных судом, родителей могут отправлять на курсы гражданского образования.

Кроме того, Минюст предлагает создать центры дневного пребывания, своеобразные закрытые заведения, для обучения проблемных подростков, чтобы изолировать их от вредного влияния компаний – поскольку исследования показали, что почти 30% участников беспорядков оправдывали свои действия "эффектом группы".

Также в качестве меры превентивного и воспитательного воздействия допускают изоляцию проблемных подростков на вечерние и ночные часы.

Штраф за нарушение комендантского часа (введенного иногда местными властями для подростков с целью предотвращения беспорядков) хотят увеличить в пять раз, до 750 евро.

В МВД предложили расширить функции муниципальной полиции, которые пока относятся к полномочиям только нацполиции – как знакомиться с некоторыми материалами, устанавливать факты в случае правонарушений, изымать предметы, использованные для совершения правонарушения.

Кроме того, в правительстве пообещали 100 млн евро на восстановление муниципалитетов, которые больше всего пострадали от беспорядков.

В пятницу правительство должно выйти с еще одной презентацией – о социальных мерах.

Напомним, масштабная волна беспорядков всколыхнула пригород Франции в конце июня – начале июля 2023 года. Формальным поводом стала гибель подростка во время попыток патруля полиции остановить авто для контроля (подробно об этом читайте в статье "Молодые и ненужные").

В Минюсте Франции сообщали, что по состоянию на август перед судом предстали более 2100 участников беспорядков, почти 2000 человек получили обвинительные приговоры со сроками заключения. Три четверти этих молодых людей родились и выросли уже во Франции.