Каллас рассказала, как Фицо и Орбана на саммите ЕС "штурмовали" вопросами об Украине

Премьер Эстонии Кая Каллас рассказала, что на саммите лидеров Евросоюза в четверг другие страны призвали лидеров Венгрии и Словакии, которые не хотят дальнейшей военной поддержки Украины, подумать о последствиях того, что они предлагают.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед вторым днем саммита, который будет посвящен экономическим и финансовым вопросам.

Каллас спросили, каким был разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном и новым пророссийским премьером Словакии Робертом Фицо, которые выступают против дальнейшей военной поддержки Украины.

"Они высказывали свою позицию, а им, конечно же, задавали вопрос о том, как они себе видят будущее – какой будет альтернатива, если мы не будем помогать Украине. Если Россия победит, что дальше? Почему они считают, что мы будем в безопасности, если не поддержим Украину сейчас? И на этот вопрос они не ответили. Поэтому, думаю, надо с ними говорить дальше", – рассказала Кая Каллас.

Напомним, Фицо перед отъездом на саммит заявил, что не хочет поддерживать санкции против России без оценки их влияния на отдельные страны ЕС, и что не собирается поддерживать помощь Украине оружием.

Орбан заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России Владимиром Путиным и, наоборот, "гордится" стратегией Венгрии, которую считает "миротворческой".