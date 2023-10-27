США запровадили нові санкції проти джерел фінансування й підтримки ХАМАС

Міністерство фінансів США у п’ятницю оголосило про новий раунд санкцій проти іранських фізичних та юридичних осіб, причетних до фінансування угруповання ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль на початку жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

У повідомленні згадуються дванадцять фізичних та юридичних осіб – передусім із Ірану, але також Йорданії, Судану, Іспанії й Туреччини, які США вважають причетними до фінансування ХАМАС.

Це зокрема посадовець ХАМАС, який проживає в Ірані, а також члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану – військово-політичної структури, завданням якої є "охорона здобутків" революції 1979 року, яка призвела до повалення світської влади.

"Сьогоднішні дії підкреслюють прихильність Сполучених Штатів до ліквідації мереж фінансування ХАМАС", – прокоментував заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

В окремій заяві державний секретар США Ентоні Блінкен додав, що Вашингтон "продовжить працювати з нашими партнерами, щоб позбавити ХАМАС доступу до міжнародної фінансової системи".

Уся власність визначених осіб у США заблокована і має бути повідомлена владі, а підприємства, що належать заблокованим особам, також підпадають під обмеження.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 членів, бойовиків і фінансових посередників ХАМАС, які базуються в Газі та інших регіонах.