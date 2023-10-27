Інвестбанкіра з України оштрафують через "розваги" на гелікоптері в Хорватії
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 21:06
Генеральному директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі загрожує "серйозне покарання" після того, як він прилетів на гелікоптері з Італії до Хорватії, щоб із товаришами пополювати на кабанів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське видання Jutarnij List.
Жителі міста Карловаць, що в центральній Хорватії, в п'ятницю вдень помітили на дорозі загального користування гелікоптер Robinson R66 Turbine, поблизу якого нікого не було. На ньому був український номерний знак, тож місцеві викликали поліцію.
На місці події працювали представники кримінальної поліції та інші відповідальні за авіаційну та національну безпеку, а людей застерігали не підходити до "невпізнаного літального об’єкта".
Пізніше з’ясувалось, що власником гелікоптера вартістю близько 1,5 мільйона доларів є "багатий українець". Він зареєстрував переліт із Італії до Хорватії, але після приземлення без дозволу вирушив до Карловаця – щоб "полювати на диких кабанів" у компанії.
Почесний консул України в Хорватії Івіца Пирич підтвердив Jutarnij List, що "багатим українцем" є саме Ігор Мазепа, його близький знайомий. Мазепа сказав Пиричу, що сталась "помилка в протоколі", через яку він перепрошує й обіцяє в подальшому виконувати всі правила польотів.
Тим не менш, зазначає видання, на українського інвестбанкіра чекає "серйозне покарання" – ймовірно, великий штраф, "але навряд це буде проблемою для багатого" чоловіка, йдеться в матеріалі.
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