Інвестбанкіра з України оштрафують через "розваги" на гелікоптері в Хорватії

Генеральному директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі загрожує "серйозне покарання" після того, як він прилетів на гелікоптері з Італії до Хорватії, щоб із товаришами пополювати на кабанів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське видання Jutarnij List.

Жителі міста Карловаць, що в центральній Хорватії, в п'ятницю вдень помітили на дорозі загального користування гелікоптер Robinson R66 Turbine, поблизу якого нікого не було. На ньому був український номерний знак, тож місцеві викликали поліцію.

Фото: Cropix

На місці події працювали представники кримінальної поліції та інші відповідальні за авіаційну та національну безпеку, а людей застерігали не підходити до "невпізнаного літального об’єкта".

Фото: Cropix

Пізніше з’ясувалось, що власником гелікоптера вартістю близько 1,5 мільйона доларів є "багатий українець". Він зареєстрував переліт із Італії до Хорватії, але після приземлення без дозволу вирушив до Карловаця – щоб "полювати на диких кабанів" у компанії.

Почесний консул України в Хорватії Івіца Пирич підтвердив Jutarnij List, що "багатим українцем" є саме Ігор Мазепа, його близький знайомий. Мазепа сказав Пиричу, що сталась "помилка в протоколі", через яку він перепрошує й обіцяє в подальшому виконувати всі правила польотів.

Тим не менш, зазначає видання, на українського інвестбанкіра чекає "серйозне покарання" – ймовірно, великий штраф, "але навряд це буде проблемою для багатого" чоловіка, йдеться в матеріалі.

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