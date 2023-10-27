Инвестбанкира из Украины оштрафуют из-за "развлечений" на вертолете в Хорватии
Пятница, 27 октября 2023, 21:06
Генеральному директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе грозит "серьезное наказание" после того, как он прилетел на вертолете из Италии в Хорватию, чтобы с товарищами поохотиться на кабанов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание Jutarnij List.
Жители города Карловац, что в центральной Хорватии, в пятницу днем заметили на дороге общего пользования вертолет Robinson R66 Turbine, вблизи которого никого не было. На нем был украинский номерной знак, поэтому местные вызвали полицию.
На месте происшествия работали представители криминальной полиции и другие ответственные за авиационную и национальную безопасность, а людей предостерегали не подходить к "неопознанному летательному объекту".
Позже выяснилось, что владельцем вертолета стоимостью около 1,5 миллиона долларов является "богатый украинец". Он зарегистрировал перелет из Италии в Хорватию, но после приземления без разрешения отправился в Карловац – чтобы "охотиться на диких кабанов" в компании.
Почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич подтвердил Jutarnij List, что "богатым украинцем" является именно Игорь Мазепа, его близкий знакомый. Мазепа сказал Пиричу, что произошла "ошибка в протоколе", из-за которой он приносит извинения и обещает в дальнейшем выполнять все правила полетов.
Тем не менее, отмечает издание, украинского инвестбанкира ждет "серьезное наказание" – вероятно, большой штраф, "но вряд ли это будет проблемой для богатого" мужчины, говорится в материале.
Читайте также интервью Игоря Мазепы "Экономической правде".