Инвестбанкира из Украины оштрафуют из-за "развлечений" на вертолете в Хорватии

Генеральному директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе грозит "серьезное наказание" после того, как он прилетел на вертолете из Италии в Хорватию, чтобы с товарищами поохотиться на кабанов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание Jutarnij List.

Жители города Карловац, что в центральной Хорватии, в пятницу днем заметили на дороге общего пользования вертолет Robinson R66 Turbine, вблизи которого никого не было. На нем был украинский номерной знак, поэтому местные вызвали полицию.

ФОТО: CROPIX

На месте происшествия работали представители криминальной полиции и другие ответственные за авиационную и национальную безопасность, а людей предостерегали не подходить к "неопознанному летательному объекту".

ФОТО: CROPIX

Позже выяснилось, что владельцем вертолета стоимостью около 1,5 миллиона долларов является "богатый украинец". Он зарегистрировал перелет из Италии в Хорватию, но после приземления без разрешения отправился в Карловац – чтобы "охотиться на диких кабанов" в компании.

Почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич подтвердил Jutarnij List, что "богатым украинцем" является именно Игорь Мазепа, его близкий знакомый. Мазепа сказал Пиричу, что произошла "ошибка в протоколе", из-за которой он приносит извинения и обещает в дальнейшем выполнять все правила полетов.

Тем не менее, отмечает издание, украинского инвестбанкира ждет "серьезное наказание" – вероятно, большой штраф, "но вряд ли это будет проблемой для богатого" мужчины, говорится в материале.

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