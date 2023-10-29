Макрон обещает закрепить право на аборт в конституции Франции в следующем году

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье объявил, что до конца года его власть подготовит и согласует законопроект о закреплении права на аборт во французской конституции.

Об этом Макрон написал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Президент Франции объявил, что "на основе работы членов парламента и ассоциаций" уже в течение недели в Государственный совет (аналог конституционного суда) направят проект изменений в конституцию относительно права на аборты, а до конца года его представят в правительстве.

"До (конца. – Ред.) 2024 года свобода женщин делать аборт станет необратимой", – подчеркнул Макрон.

Fondé sur le travail des parlementaires et des associations, le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'État cette semaine et présenté en Conseil des ministres d’ici la fin de l'année.



En 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. https://t.co/4uSoIJu310 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2023

Накануне о намерениях президента Франции подать в конституционный суд законопроект о закреплении права на аборты сообщило издание La Tribune Dimanche.

Оно писали, что проект предусматривает внесение поправок в статью 34 конституции Франции, согласно которым "закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная женщинам свобода добровольного прерывания беременности".

По данным La Tribune Dimanche, парламент Франции будет голосовать за законопроект весной 2024 года.

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США в прошлом году, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

Но в прошлом году обе палаты парламента Франции не пришли к согласию относительно формулировок: Национальная ассамблея предлагала гаранировать "право на добровольное прерывание беременности", а Сенат – "свободу" женщины это делать.

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