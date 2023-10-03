Норвегія приєдналася до останнього пакету санкцій ЄС проти Росії
Норвегія запровадила черговий раунд санкцій проти Росії, приєднавшись до аналогічних заходів Європейського Союзу.
Про це заявило міністерство закордонних справ країни у понеділок, повідомляє "Європейська правда".
Норвегія приєдналась до санкцій ЄС проти Росії з деякими національними адаптаціями, зазначили у міністерстві.
Країна все ще розглядає питання про те, як найкраще запровадити заборону на доступ до портів для суден, які беруть участь у перевалці нафти та є підозрюваними у порушенні заборони на імпорт нафти або обмеження цін на нафту, або не повідомляють про такі перевезення чи відключають навігаційні системи під час транспортування російської нафти, йдеться у заяві міністерства.
У п'ятницю міністерство заявило, що Норвегія приєднається до заборони на в'їзд російських легкових автомобілів з дев'ятьма і менше місцями з 2 жовтня.
Вона стала останньою з європейських країн, що межують з Росією, яка зробила це.
Напередодні про аналогічну заборону оголосила Болгарія.