Норвегія приєдналася до останнього пакету санкцій ЄС проти Росії

Норвегія запровадила черговий раунд санкцій проти Росії, приєднавшись до аналогічних заходів Європейського Союзу.

Про це заявило міністерство закордонних справ країни у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Норвегія приєдналась до санкцій ЄС проти Росії з деякими національними адаптаціями, зазначили у міністерстві.

Країна все ще розглядає питання про те, як найкраще запровадити заборону на доступ до портів для суден, які беруть участь у перевалці нафти та є підозрюваними у порушенні заборони на імпорт нафти або обмеження цін на нафту, або не повідомляють про такі перевезення чи відключають навігаційні системи під час транспортування російської нафти, йдеться у заяві міністерства.

У п'ятницю міністерство заявило, що Норвегія приєднається до заборони на в'їзд російських легкових автомобілів з дев'ятьма і менше місцями з 2 жовтня.

Вона стала останньою з європейських країн, що межують з Росією, яка зробила це.

Напередодні про аналогічну заборону оголосила Болгарія.