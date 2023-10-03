Байден запевнив союзників у НАТО і G7 в подальшій підтримці України

Американський президент Джо Байден у вівторок уранці провів телефонну розмову з лідерами й міністрами закордонних справ союзників США на тлі непевності щодо подальшої військової допомоги Україні.

Про це йдеться в заяві Білого дому, яку цитує телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням адміністрації Байдена, у розмові взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії та Великої Британії, голова МЗС Франції, а також президенти Європейської ради та Європейської комісії й генеральний секретар НАТО.

У Білому домі кажуть, що дзвінок мав на меті "скоординувати нашу постійну підтримку України".

Своєю чергою польський президент Анджей Дуда розповів, що Байден ознайомив союзників із ситуацією у США, зокрема стосовно України.

"Він закликав усіх підтримувати допомогу Україні. Тут я можу з упевненістю сказати, що всі запевнили у єдності щодо цього питання. Ми, всі лідери, як і раніше, налаштовані підтримувати Україну", – цитує Дуду агентство PAP.

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками розмови так само підкреслив, що союзники "віддані підтримці України стільки, скільки буде потрібно".

Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні. А Державний департамент розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.