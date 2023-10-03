Axios: Адміністрація Байдена переконує союзників, що підтримка України триватиме 

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається запевнити своїх союзників, що військова допомога Україні продовжуватиметься, незважаючи на зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього.

Про це стало відомо американському виданню Axios від чотирьох джерел, пише "Європейська правда".

Офіційний представник США, двоє європейських дипломатів, які обіймають високі посади, і джерело, яке безпосередньо знайоме з діяльністю Байдена, повідомили виданню, що дії адміністрації спрямовані на послаблення занепокоєння щодо того, що опозиція Республіканської партії зможе посприяти Владіміру Путіну у його прагненні захопити Україну.

Інформування союзників продовжиться у вівторок: Байден і державний секретар США Ентоні Блінкен планують зателефонувати кільком своїм колегам у Європі.

Команда Байдена повідомляє союзникам, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволить продовжувати військову допомогу Україні, зазначив європейський дипломат.

У неділю та понеділок представники адміністрації Байдена на різних рівнях спілкувалися зі своїми колегами в Європі та у державах-членах НАТО, повторюючи коментарі Байдена, зроблені у вихідні, що допомога США триватиме.

Міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв увечері в неділю з українським колегою Рустемом Умєровим і підтвердив йому підтримку з боку США, повідомили в Пентагоні.

Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.

Державний департамент США розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.