Франція дала згоду на продаж військової техніки до Вірменії – голова МЗС

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна у вівторок, перебуваючи з візитом у Єревані, оголосила про згоду Парижа на укладання контрактів на постачання Вірменії військової техніки.

Про це Колонна заявила на спільній пресконференції з головою вірменського МЗС Араратом Мірзояном, повідомляє "Європейська правда".

"Франція надала свою згоду на укладання майбутніх контрактів із Вірменією, які дозволять передавати Вірменії військову техніку, аби вона могла гарантувати свою оборону", – зазначила голова французької дипломатії.

Вона не уточнила, про яку саме зброю йдеться, але підкреслила, що Франція буде діяти "в дусі відповідальності з боку обох сторін і без будь-якого духу ескалації".

Заява Колонни є суттєвим проривом для Вірменії, яка є членом Організації договору про колективну безпеку – військового альянсу за участі Росії – і якій через це західні держави не поспішали продавати зброю.

Єреван замовив російської зброї на сотні мільйонів доларів, але потім звинувачував Москву в невиконанні укладених контрактів – надто після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Франція є традиційним союзником Вірменії на Південному Кавказі й висловила підтримку вірменському населенню Нагірного Карабаху на тлі одноденної "антитерористичної операції" Азербайджану в регіоні.

Після одноденної військової операції Баку Нагірний Карабах покинули понад 100 тисяч вірмен. Вважалося, що в останні роки у Карабаху залишилося близько 120 тисяч жителів, та схоже, що реальна цифра на момент останніх подій була суттєво меншою.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року: Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.