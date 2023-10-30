В МЗС підтвердили відсутність Китаю на зустрічі на Мальті

Китай таки не був присутнім на зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, але Україна прагне провести Глобальний саміт миру світових лідерів цього року.

Про це агенції Reuters заявив у неділю заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, повідомляє "Європейська правда".

Точицький підтвердив, що Китай не був присутній на зустрічі на Мальті, незважаючи на зусилля України, спрямовані на те, щоб Пекін направив свого представника.

"Причини мені не відомі, наскільки я пам'ятаю, в Джидді представник Китаю Лі Хуей сказав, що планує бути присутнім", – сказав він.

Він сказав, що Україна дотримується політики відкритих дверей для Китаю або будь-якої іншої країни для участі у майбутніх самітах.

Київ все ще прагне провести мирний саміт до кінця цього року.

"Ця мета залишається необхідною і можливою ... було продемонстровано, що є зацікавленість у цьому", – сказав заступник міністра Микола Точицький незабаром після завершення зустрічей радників на Мальті.

За його словами, у зустрічі візьмуть участь глави держав і глави урядів.

За даними Офісу президента, у зустрічі на Мальті в суботу та неділю взяли участь особисто або через інтернет представники 66 країн, що на понад 20 країн більше, ніж на останній подібній зустрічі в Джидді, Саудівська Аравія, в серпні цього року.

За словами Точицького, на зустрічі на Мальті обговорювалися п'ять пунктів формули з 10 пунктів, запропонованої президентом Володимиром Зеленським минулого року: ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих осіб та територіальна цілісність.

Заступник міністра зазначив, що на зусилля України завоювати країни Глобального Півдня не впливають різні позиції щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, хоча це може ускладнити зосередження уваги на Україні.

Як повідомлялося, під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, обговорили проведення Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни