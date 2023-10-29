На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру

Під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, обговорили проведення Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві співголів (Мальта/Україна) за результатами зустрічі, опублікованій Офісом президента.

"На зустрічі на Мальті сторони опрацювали такі напрямки із досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" і "Відновлення територіальної цілісності України". Було обговорено ініціативу щодо проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів, і сторони планують здійснювати необхідні кроки для підготовки до проведення цього заходу", – йдеться у повідомленні.

Учасники предметно обговорили ключові принципи, на яких має бути досягнутий та ґрунтуватися всеосяжний, справедливий і міцний мир для України.

Повідомляється, що радники з питань національної безпеки та радники із зовнішньої політики продовжуватимуть тісно співпрацювати з метою забезпечення якнайширшої міжнародної підтримки для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України й усього світу.

Як повідомлялося, третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі на Мальті брали участь понад 65 країн – суттєво більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. Перелік країн-учасниць ще не розкривали, але стало відомо, що у зустрічі вперше взяла участь Вірменія.

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни