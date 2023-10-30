Австрія розглядає заборону на псування прапорів на тлі сплеску антисемітської поведінки   

Заборонити псування національних прапорів після величезного сплеску антисемітської поведінки в Австрії останнім часом пропонує канцлер Карл Негаммер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Останнім часом в Австрії різко зросла кількість повідомлень про антисемітизм, яка, за деякими даними, збільшилася на 300% порівняно з минулим роком. Зокрема, об'єктами нападів стають ізраїльські прапори.

Канцлер Карл Негаммер розглядає можливість введення загальної заборони на псування державних прапорів, навіть у тих випадках, коли їх піднімають приватні особи, що наразі є законним.

"Прославляння терору і антисемітизму не має місця в Австрії, – сказав він.

"Я не сприймаю екстремістів, які виходять на наші вулиці, поширюють терор і оскверняють ізраїльські державні символи", – додав канцлер.

Заява Негаммера також стала відповіддю на те, що багато хто вважає шокуючими сценами – наприклад, жінка, яка імітувала стрілянину з автомата по синагозі, в той час як її друзі зривали ізраїльський прапор.

"Антисемітизму тут не місце. Ненависті тут не місце!" – підкреслив президент Олександр Ван дер Беллен 26 жовтня. Опитування, проведене профільним щотижневим журналом, показало, що близько 75% австрійців підтримали б більш жорсткі дії проти антисемітизму.

Як повідомлялося, німецький парламент розгляне закон, за яким люди, які вчинили антисемітські дії, ніколи не зможуть отримати громадянство країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час відкриття нової синагоги пообіцяв викорінити антисемітизм в країні на тлі сплеску антиєврейських інцидентів через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.