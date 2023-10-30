Австрия рассматривает запрет на порчу флагов на фоне всплеска антисемитского поведения   

Запретить порчу национальных флагов после огромного всплеска антисемитского поведения в Австрии в последнее время предлагает канцлер Карл Нехаммер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В последнее время в Австрии резко возросло количество сообщений об антисемитизме, которое, по некоторым данным, увеличилось на 300% по сравнению с прошлым годом. В частности, объектами нападений становятся израильские флаги.

Канцлер Карл Нехаммер рассматривает возможность введения общего запрета на порчу государственных флагов, даже в тех случаях, когда их поднимают частные лица, что сейчас является законным.

"Прославление террора и антисемитизма не имеет места в Австрии, – сказал он.

"Я не приемлю экстремистов, которые выходят на наши улицы, распространяют террор и оскверняют израильские государственные символы", – добавил канцлер.

Заявление Нехаммера также стало ответом на то, что многие считают шокирующими сценами – например, женщина, которая имитировала стрельбу из автомата по синагоге, в то время как ее друзья срывали израильский флаг.

"Антисемитизму здесь не место. Ненависти здесь не место!" – подчеркнул президент Александр Ван дер Беллен 26 октября. Опрос, проведенный профильным еженедельным журналом, показал, что около 75% австрийцев поддержали бы более жесткие действия против антисемитизма.

Как сообщалось, немецкий парламент рассмотрит закон, по которому люди, совершившие антисемитские действия, никогда не смогут получить гражданство страны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время открытия новой синагоги пообещал искоренить антисемитизм в стране на фоне всплеска антиеврейских инцидентов из-за конфликта Израиля и ХАМАС.