Кулеба: зустріч на Мальті зруйнувала міф про втрату уваги до України

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що зустріч радників на Мальті продемонструвала широку підтримку України державами світу на тлі загострення на Близькому Сході.

Як передає "Європейська правда", про це Кулеба написав в Instagram.

Міністр відзначив, як за пів року зросла залученість держав світу в обговорення так званої "формули миру" президента Володимира Зеленського.

"15 держав брали участь в переговорах у Копенгагені в червні, 42 — в серпні у Джидді, а зараз на Мальті вдалося зібрати вже 66 держав і міжнародних організацій", – перерахував він.

За словами Кулеби, ця дипломатична математика важлива щонайменше з двох причин.

Зокрема, зазначив він, за ці пів року з інфополя зникли численні "мирні" ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі.

"Нині в центрі всіх дискусій — справедлива та чесна українська формула, які повністю відповідає принципам Статуту ООН і ключових резолюцій Генасамблеї. І це перший, дуже конкретний результат формули", – написав міністр.

"Другий: зустріч на Мальті дуже вчасно руйнує два міфи: 1) міф про падіння уваги до України на тлі подій на Близькому Сході та 2) міф про втрату Україною підтримки т.зв. "Глобального півдня". Кількість учасників зросла, як і кількість країн з-поза меж Європи та Північної Америки", – пояснив він.

За словами міністра, у формулі є місце для всіх, але немає місця для псевдопацифізму.

"Це прагматичний документ, який втілює принципи Статуту ООН в життя. Україна продовжує активно працювати над його втіленням та підготовкою до Глобального саміту миру, на якому лідери зафіксують домовленості та перейдуть до їхньої реалізації", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, Китай таки не був присутнім на зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, але Україна прагне провести Глобальний саміт миру світових лідерів цього року.

На зустрічі на Мальті обговорювалися п'ять пунктів формули з 10 пунктів, запропонованої президентом Володимиром Зеленським минулого року: ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих осіб та територіальна цілісність.

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни