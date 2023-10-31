Макрон хоче обмежити використання у Франції гендерно-нейтральної мови

Президент Франції Емманюель Макрон закликав співвітчизників не "піддаватися духу часу" і відмовитися від гендерно-нейтрального письма заради збереження французької мови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telegraph.

У понеділок ввечері Сенат Франції обговорював заборону гендерно-нейтрального письма з метою захисту французької мови. Цей крок поновлює давні дебати, які розділили країну на правих мовних пуристів і лівих та феміністок.

Згідно з пропозицією сенатора-республіканця, гендерно-інклюзивне письмо буде заборонене в адміністративних документах, включаючи трудові контракти, оголошення про роботу, внутрішні правила компанії та всі юридичні документи.

Законопроєкт також забороняє інклюзивне письмо в національному освітньому кодексі. Документи, написані гендерно-нейтральною мовою, вважатимуться недійсними.

У французькій мові всі іменники бувають чоловічого та жіночого роду, а письмові закінчення іменників, прикметників та дієслів повинні відображати стать предмета чи особи, про яку йдеться. Але коли іменник стосується як чоловіків, так і жінок, то за замовчуванням він пишеться в чоловічому роді відповідно до правила: "Чоловічий рід завжди перемагає".

"Ми повинні дозволити мові жити, надихатися іншими, красти слова з іншого кінця світу... і продовжувати винаходити їх, але при цьому зберігати фундаментальні основи, основи граматики, силу синтаксису і не піддаватися духу часу", – сказав Макрон на відкритті нового мовного центру у Віллер-Котре.

Це було зустрінуте оплесками натовпу, який включав істориків, філософів, лінгвістів і французьких письменників.

Феміністичні групи борються за те, щоб зробити французьку мову більш гендерно-нейтральною протягом десятиліть. Ліві критики називають законопроєкт ретроградним і ще однією спробою консерваторів маргіналізувати жінок, тоді як прихильники вважають, що інклюзивне письмо створює додаткові труднощі для неписьменних або людей з дислексією.

У 2021 році додавання гендерно-нейтрального займенника "iel", що являє собою суміш французьких займенників "він" і "вона", до французького словника Le Robert, викликало гнів правих політиків.

Як повідомлялося, Франція подала до Суду ЄС скарги на Єврокомісію через надання переваги англійській мові при прийомі на роботу посадовців.

Нагадаємо, грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вбачає небезпеку в тому, що тисячі росіян перебувають на території Грузії та розмовляють російською мовою.