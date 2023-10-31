Макрон хочет ограничить использование во Франции гендерно-нейтрального языка

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал соотечественников не "поддаваться духу времени" и отказаться от гендерно-нейтрального письма ради сохранения французского языка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telegraph.

В понедельник вечером Сенат Франции обсуждал запрет гендерно-нейтрального письма с целью защиты французского языка. Этот шаг возобновляет давние дебаты, которые разделили страну на правых языковых пуристов и левых и феминисток.

Согласно предложению сенатора-республиканца, гендерно-инклюзивное письмо будет запрещено в административных документах, включая трудовые контракты, объявления о работе, внутренние правила компании и все юридические документы.

Законопроект также запрещает инклюзивное письмо в национальном образовательном кодексе. Документы, написанные гендерно-нейтральным языком, будут считаться недействительными.

Во французском языке все существительные бывают мужского и женского рода, а письменные окончания существительных, прилагательных и глаголов должны отражать род предмета или пол лица, о котором идет речь. Но когда существительное относится как к мужчинам, так и к женщинам, то по умолчанию оно пишется в мужском роде в соответствии с правилом: "Мужской род всегда побеждает".

"Мы должны позволить языку жить, вдохновляться другими, заимствовать слова с другого конца света... и продолжать изобретать их, но при этом сохранять фундаментальные основы, основы грамматики, силу синтаксиса и не поддаваться духу времени", – сказал Макрон на открытии нового языкового центра в Виллер-Котре.

Это было встречено аплодисментами толпы, которая включала историков, философов, лингвистов и французских писателей.

Феминистические группы борются за то, чтобы сделать французский язык более гендерно-нейтральным на протяжении десятилетий. Левые критики называют законопроект ретроградным и еще одной попыткой консерваторов маргинализировать женщин, тогда как сторонники считают, что инклюзивное письмо создает дополнительные трудности для неграмотных или людей с дислексией.

В 2021 году добавление гендерно-нейтрального местоимения "iel", представляющего собой смесь французских местоимений "он" и "она", во французский словарь Le Robert, вызвало гнев правых политиков.

Как сообщалось, Франция подала в Суд ЕС жалобы на Еврокомиссию из-за предоставления преимущества английскому языку при приеме на работу чиновников.

Напомним, грузинский президент Саломе Зурабишвили видит опасность в том, что тысячи россиян находятся на территории Грузии и разговаривают на русском языке.