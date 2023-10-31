Франція судиться з Єврокомісією через перевагу англійської мови при працевлаштуванні в ЄС

Франція подала до Суду ЄС скарги на Єврокомісію через надання переваги англійській мові при наймі посадовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Використання євро-англійської та глобіш, спрощеної версії англійської мови, якою користуються не-носії мови, можливо, і набуло широкого поширення в ЄС, але Франція ніколи не втрачала надії на те, що брюссельські бюрократи розмовлятимуть французькою.

Навпаки, Париж зараз атакує ЄС за те, що деякі нові співробітники наймаються на роботу на основі оцінок, проведених англійською мовою.

Брюссель наразі наймає нових посадовців у таких сферах, як космос, оборона та економіка, використовуючи процес відбору, що включає деякі тести, які проводяться лише англійською мовою. Париж стверджує, що ці критерії надають перевагу англомовним кандидатам над їхніми конкурентами, і подав дві скарги до Суду ЄС; одна з них була оприлюднена в понеділок.

Європейський офіс з відбору персоналу, який проводить іспити при прийомі на роботу, встановлені інституціями ЄС, регулярно публікує рішення, які визначають критерії для кожної процедури відбору. Франція оскаржила два повідомлення, опубліковані у 2022 та 2023 роках, які стосувалися деяких іспитів, що проводилися лише англійською мовою.

Очікується, що Загальний суд ЄС, який розглядає спори за участю інституцій ЄС, винесе рішення з цього питання протягом року; раніше він вже скасовував конкурси через неправомірне обмеження вибору мов. Раніше цього року Суд ЄС, який є останньою апеляційною інстанцією у справах за участю інституцій ЄС, виніс рішення на користь Італії та Іспанії в аналогічних справах.

Для Франції тести лише англійською є дискримінацією і порушують договори ЄС. Правила спільноти загалом передбачають, що всі громадяни ЄС повинні мати однакове ставлення, незалежно від національності. Правила прийому на роботу посадовців ЄС також забороняють дискримінацію за мовною ознакою загалом і допускають її лише за певних умов.

"Це дискримінує неангломовних кандидатів", – заявив французький дипломат на умовах анонімності. За його словами, це не лише французька боротьба, оскільки інші держави-члени поділяють таку ж стурбованість.

Інший дипломат ЄС, який не був уповноважений говорити публічно, підтвердив, що Італія підтримує позицію Франції, і підкреслив, що "це позиція не проти конкретної мови, а на користь багатомовності".

Боротьба Франції проти повсюдного поширення англійської мови перегукується з внутрішніми дебатами про втрату країною впливу у світі. Президент Франції Емманюель Макрон працює над розширенням використання французької мови в усьому світі.

Французька є офіційною мовою ЄС (однією з 24) і неофіційно вважається однією з трьох робочих мов Єврокомісії (інші – англійська та німецька), а також однією з двох розмовних мов Ради ЄС.

Нагадаємо, грузинська президентка Саломе Зурабішвілі вбачає небезпеку в тому, що тисячі росіян перебувають на території Грузії та розмовляють російською мовою.

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