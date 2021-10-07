Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Вроцлаві звільнили третього поліцейського, фігуранта справи смерті українця в витверезнику

Четвер, 7 жовтня 2021, 16:21

Начальник поліції Вроцлава звільнив зі служби третього поліцейського, причетного до затримання 25-річного українця, який помер у витверезнику Вроцлава.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Перший поліцейський був звільнений 10 вересня, другий - 23 вересня.

Читайте також
У Вроцлаві звільнили двох поліцейських, які фігурують у справі смерті українця

Щодо двох інших поліцейських, яких усунули від роботи, проводиться дисциплінарне розслідування.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. 

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. 

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті Никифоренка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти
powered by lun.ua

Статті

Залишити Європу без газу: місце України у ціновому шантажі РФ

Не використовуючи потужності українського маршруту, Росія свідомо створює дефіцит газу в Європі. Це тисне на ціни та загрожує енергетичній безпеці регіону.
7 жовтня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)

Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду

Посилення позицій правих радикалів сприятиме посиленню ідеї "Великої Румунії" із ймовірними претензіями на українські території.
7 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна

Віцепрем'єр з євроінтеграції: "Ми маємо виходити на більш амбітний формат діалогу з ЄС і говорити не про зону вільної торгівлі, а про створення єдиної економічної зони".
7 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда