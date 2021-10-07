У Вроцлаві звільнили третього поліцейського, фігуранта справи смерті українця в витверезнику

Начальник поліції Вроцлава звільнив зі служби третього поліцейського, причетного до затримання 25-річного українця, який помер у витверезнику Вроцлава.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Перший поліцейський був звільнений 10 вересня, другий - 23 вересня.

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Щодо двох інших поліцейських, яких усунули від роботи, проводиться дисциплінарне розслідування.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано.

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на найсуворіше покарання польських поліцейських, причетних до смерті Никифоренка.