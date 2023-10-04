У польському містечку протестують через ускладнення перетину кордону зі Словаччиною

У крихітному польському містечку Лелюхів мешканці влаштували протест проти відновлення прикордонних перевірок на кордоні зі Словаччиною, через які їхній КПП тимчасово закрили і зірвали звичний спосіб життя.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Лелюхові, що розташований фактично на кордоні Польщі й Словаччини, мешканці спантеличені тим, що КПП біля них тимчасово закритий у зв’язку з відновленням прикордонного контролю з опівночі 4 жовтня.

Близько 150 людей увечері мирно блокували міст на кордоні, протестуючи через ситуацію, оскільки практично усі клієнти місцевого бізнесу – словаки, які досі могли безперешкодно заїхати на обід у місцевому ресторані чи на ринок.

"Місцеві підприємці вже закупили товари – фрукти, овочі, сире м’ясо, живі квіти – і тут раптом з’являється звістка, що їм потрібно щось невідомо що робити з цим товаром", – пояснює місцевий староста Роберт Мітро.

В МВС Польщі відреагували на ситуацію, зазначивши, що "шукають способи вирішити проблему якнайшвидше".

Нагадаємо, Польща, Чехія та Австрія посилили контроль на кордоні зі Словаччиною у зв'язку з посиленням нелегальної міграції через "балканський маршрут".