В польском городке протестуют из-за осложнения пересечения границы со Словакией

В крошечном польском городке Лелюхов жители устроили протест против возобновления пограничных проверок на границе со Словакией, из-за которых их КПП временно закрыли и сорвали привычный образ жизни.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Лелюхове, который расположен фактически на границе Польши и Словакии, жители озадачены тем, что КПП у них временно закрыт в связи с восстановлением пограничного контроля с полуночи 4 октября.

Около 150 человек вечером мирно блокировали мост на границе, протестуя из-за ситуации, поскольку практически все клиенты местного бизнеса – словаки, которые до сих пор могли беспрепятственно заехать на обед в местном ресторане или на рынок.

"Местные предприниматели уже закупили товары – фрукты, овощи, сырое мясо, живые цветы – и тут вдруг появляется известие, что им нужно что-то неизвестно что делать с этим товаром", – объясняет местный староста Роберт Митро.

В МВД Польши отреагировали на ситуацию, отметив, что "ищут способы решить проблему как можно быстрее".

Напомним, Польша, Чехия и Австрия усилили контроль на границе со Словакией в связи с усилением нелегальной миграции через "балканский маршрут".