Президент Чехії застеріг від "втоми від війни" і відкидає поступки Росії

Президент Чехії Петр Павел у своєму виступі у Європарламенті наголосив, що Захід має не піддаватися на "втому від війни" і про поступки Росії не має бути й мови.

Як повідомляє "Європейська правда", цитати з його виступу наводить IDNES.

Петр Павел у промові згадав, що ЄС допоміг Чехії після епохи "за залізною завісою" трансформуватися у розвинену демократичну країну.

Павел наголосив, що демократичний світ не може допустити перемоги Путіна, та закликав до нових санкцій. Він нагадав, що економічні труднощі, які відчули на собі звичайні європейці, є наслідком російського вторгнення в Україну через імперські амбіції очільника Кремля.

"Ми маємо боротися за розв’язку у війні, яка забезпечить перемогу і процвітання для України. Росія має отримати поразку і вивести війська", – наголосив Петр Павел.

"Наша європейська безпека ґрунтується на партнерстві і демократії. Але турбота про мир не може обмежуватися кордонами ЄС", – зазначив президент, закликавши також до розширення Євросоюзу.

"Ми маємо вибудовувати міцніші зв’язки з нашими союзниками за океаном. Потрібно відкласти суперництво", – додав президент Чехії.

Водночас нещодавно він заявив, що Європа має зменшити свою оборонну залежність від США і натомість посилити європейську складову НАТО.