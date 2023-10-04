Президент Чехии предостерег от "усталости от войны" и отвергает уступки России

Президент Чехии Петр Павел в своем выступлении в Европарламенте подчеркнул, что Запад не должен поддаваться на "усталость от войны" и об уступках России не должно быть и речи.

Как сообщает "Европейская правда", цитаты из его выступления приводит IDNES.

Петр Павел в речи вспомнил, что ЕС помог Чехии после эпохи "за железным занавесом" трансформироваться в развитую демократическую страну.

Павел подчеркнул, что демократический мир не может допустить победы Путина, и призвал к новым санкциям. Он напомнил, что экономические трудности, которые ощутили на себе обычные европейцы, являются следствием российского вторжения в Украину из-за имперских амбиций главы Кремля.

"Мы должны бороться за развязку в войне, которая обеспечит победу и процветание для Украины. Россия должна получить поражение и вывести войска", – подчеркнул Петр Павел.

"Наша европейская безопасность основывается на партнерстве и демократии. Но забота о мире не может ограничиваться границами ЕС", – отметил президент, призвав также к расширению Евросоюза.

"Мы должны выстраивать более прочные связи с нашими союзниками за океаном. Нужно отложить соперничество", – добавил президент Чехии.

В то же время недавно он заявил, что Европа должна уменьшить свою оборонную зависимость от США и вместо этого усилить европейскую составляющую НАТО.