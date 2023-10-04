Президент Чехії: Європа має зменшити свою оборонну залежність від США

Європа повинна зменшити свою залежність від США і натомість посилити європейську складову НАТО, вважає президент Чехії Петр Павел.

Про це Павел сказав, виступаючи на церемонії відкриття нового навчального року в Коледжі Європи в Брюгге, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Домінуюча роль НАТО як постачальника безпеки не повинна більше означати, що Європа нехтує своїми оборонними зобов'язаннями. Зменшення залежності від США і розвиток європейських стратегічних сил і засобів слід розглядати як наш внесок у трансатлантичне партнерство", – сказав Павел,

"Дуже ймовірно, що нам доведеться вийти за рамки 2-відсоткових витрат на оборону", – додав він, маючи на увазі цільовий показник оборонних витрат, погоджений країнами НАТО.

У своєму виступі Павел також підтримав розширення ЄС, яке, за його словами, "не слід відкладати до якогось гіпотетичного моменту в майбутньому, коли кандидати будуть ідеально відповідати нам".

Павел є колишнім генералом і високопоставленим посадовцем НАТО, він став президентом Чехії на початку 2023 року.

Окремо генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок провів телефонну розмову з лідерами групи G7, включаючи президента США Джо Байдена, а також Польщі та Румунії, на тлі зростання занепокоєння Європи щодо рішення Конгресу США заморозити фінансування допомоги Україні.

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