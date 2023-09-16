У Празі тисячі людей вийшли на антиурядовий протест, критикують і допомогу Україні

На Вацлавській площі у Празі декілька тисяч людей беруть участь в антиурядовому протесті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Речник поліції Ян Данек о 14:30 повідомив, що поліція поки що не втручалася в дії протестувальників. Протест організувала непарламентська партія PRO (Правозахисна експертиза). Демонстрація розпочалася о 14:00.

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Голова групи, Їндржіх Райхл, назвав захід під гаслом "Чехія проти уряду". Від Вацлавської площі демонстранти повинні пройти до штаб-квартири Міністерства внутрішніх справ приблизно о 15:30. Біля статуї Святого Вацлава також перебувають кілька десятків людей, які прийшли висловити своє несхвалення сьогоднішньої демонстрації. Вони тримають українські прапори і час від часу вступають у словесні конфлікти з протестувальниками, що проходять повз.

Хоча акція в першу чергу називається як протест проти нинішнього чеського уряду, в натовпі також є плакати з написом "Геть посіпак США", а також стенд ініціативи "Без баз" з банером "Геть НАТО". Інші люди на місці збирають підписи проти заборони бензинових і дизельних автомобілів. Свій стенд на площі мають і комуністи.

У своєму виступі Райхл розкритикував політику чеського уряду і особливо прем'єр-міністра Петра Фіали. "Я бачу, що серед нас є поважні гості, в тому числі депутати від руху ANO. Я дуже сподіваюся, що вони будуть тут з нами наступного разу, щоб об'єднати зусилля, щоб уряд Петра Фіали нарешті пішов у відставку", – сказав він.

"Ми не хочемо уряд ЄС, ми не хочемо американський уряд чи український уряд, ми не хочемо російський чи китайський уряд, ми хочемо уряд Чеської Республіки, чеських громадян", – сказав він. Він критикує те, що чехи мають високі ціни на енергоносії, або те, що, на його думку, Чехія – єдина країна в Європі, яка не повернулася в економічному плані до рівня, який був до пандемії.

За словами Райхла, соціальна система та система охорони здоров'я перебувають під "напливом економічних мігрантів з України". Він також розкритикував нестачу ліків, міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, намір прийняти євро або так звану Стамбульську конвенцію. "Давайте інвестувати в сферу охорони здоров'я, в наших людей, а не купувати зброю", – сказав він, а також розкритикував чеську допомогу Україні, яка бореться проти російського вторгнення.

Для того, щоб посилити тиск на уряд, на думку Райхла, необхідно, щоб до акцій були максимально залучені профспілки, адже тільки вони можуть оголошувати страйки.

Нагадаємо, біля Німецької державної опери в Берліні кілька сотень людей напередодні протестували проти виступу російської оперної співачки Анни Нетребко.