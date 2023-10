На сході Хорватії пів доби гасять велику пожежу на заводі з виробництва пластмас

У місті Осієк на сході Хорватії з ранку середи триває пожежа на заводі з виробництва пластмас, у зв’язку з чим влада попросила місцевих жителів не виходити на вулицю і не відчиняти вікон.

Про це йдеться в публікації агенції AP, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула рано в середу на заводському комплексі Drava International в Осієку, швидко поширившись на площі в кілька тисяч квадратних метрів, на якій зберігались пластмаси.

У результаті утворився густий темний дим, що здійнявся високо в повітря й може загрожувати здоров’ю людей. Сильний вітер, який тривав протягом середи, сприяв поширенню диму й ускладнив гасіння пожежі.

Водночас рятувальники змогли забрати із заводу велику кількість легкозаймистої рідини, що дозволило запобігти подальшим інцидентам.

