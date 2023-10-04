На сході Хорватії пів доби гасять велику пожежу на заводі з виробництва пластмас

У місті Осієк на сході Хорватії з ранку середи триває пожежа на заводі з виробництва пластмас, у зв’язку з чим влада попросила місцевих жителів не виходити на вулицю і не відчиняти вікон.

Про це йдеться в публікації агенції AP, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула рано в середу на заводському комплексі Drava International в Осієку, швидко поширившись на площі в кілька тисяч квадратних метрів, на якій зберігались пластмаси.

У результаті утворився густий темний дим, що здійнявся високо в повітря й може загрожувати здоров’ю людей. Сильний вітер, який тривав протягом середи, сприяв поширенню диму й ускладнив гасіння пожежі.

Фото: Index

Водночас рятувальники змогли забрати із заводу велику кількість легкозаймистої рідини, що дозволило запобігти подальшим інцидентам.

🇭🇷 | Thick smoke has risen over the south of #Osijek in eastern #Croatia after a plastic recycling depot full of plastic caught fire.



🎥: Osjek-Baranja County pic.twitter.com/A1Z3utKoNZ — Balkan Insight (@BalkanInsight) October 4, 2023

Під час гасіння пожежі зазнали поранень щонайменше троє вогнеборців з майже 200, які прибули на місце події. Один із них упав у пластик, що горів, і зазнав опіків половини тіла, передає хорватський портал RTL. Його доправили до лікарні.

Про інших постраждалих унаслідок пожежі в Осієку не повідомлялось, але, за даними порталу Index, частина людей, які живуть біля заводу, з міркувань безпеки тимчасово виїхали з власних будинків.

Завод Drava International в Осієці виробляє пластикову упаковку та іншу продукцію. За останні 12 років там стались чотири нещасні випадки, в результаті яких загинула одна людина.

Протягом літа в Хорватії фіксували кілька масштабних лісових пожеж на тлі посушливої погоди.