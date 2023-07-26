У Хорватії вирують пожежі біля Дубровника, що спричинило вибухи мін

На півдні Хорватії спалахнули лісові пожежі поблизу популярного курорту Дубровник, які різко поширились через сильний вітер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.hr.

Напередодні увечері ситуація з пожежами була складною, оскільки вогонь повністю вийшов з-під контролю.

Index.hr

Ситуацію ускладнювало те, що на важкодоступних гірських ділянках навколо Дубровника вибухають міни, які залишись з часів війни 1991-95 років.

У населеному пункті Петрача довелось проводити часткову евакуацію.

Крім того, вогонь перекинувся на територію Боснії і Герцеговини.

Протягом ночі ситуацію вдалось стабілізувати, але рятувальники побоюються, що пожежі можуть поширитись ще більше, якщо посилиться вітер.

Нагадаємо, напередодні у Португалії спалахнула лісова пожежа в районі популярного курортного міста Кашкайш.