У Хорватії вирують пожежі біля Дубровника, що спричинило вибухи мін
Середа, 26 липня 2023, 12:02
На півдні Хорватії спалахнули лісові пожежі поблизу популярного курорту Дубровник, які різко поширились через сильний вітер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.hr.
Напередодні увечері ситуація з пожежами була складною, оскільки вогонь повністю вийшов з-під контролю.
Ситуацію ускладнювало те, що на важкодоступних гірських ділянках навколо Дубровника вибухають міни, які залишись з часів війни 1991-95 років.
У населеному пункті Петрача довелось проводити часткову евакуацію.
Крім того, вогонь перекинувся на територію Боснії і Герцеговини.
Протягом ночі ситуацію вдалось стабілізувати, але рятувальники побоюються, що пожежі можуть поширитись ще більше, якщо посилиться вітер.
Нагадаємо, напередодні у Португалії спалахнула лісова пожежа в районі популярного курортного міста Кашкайш.