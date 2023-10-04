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На востоке Хорватии полсуток тушат крупный пожар на заводе по производству пластмасс

фото, видео
Среда, 4 октября 2023, 18:00

В городе Осиек на востоке Хорватии с утра среды продолжается пожар на заводе по производству пластмасс, в связи с чем власти попросили местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна.

Об этом говорится в публикации агентства AP, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул рано в среду на заводском комплексе Drava International в Осиеке, быстро распространившись на площади в несколько тысяч квадратных метров, на которой хранились пластмассы.

В результате образовался густой темный дым, который поднялся высоко в воздух и может угрожать здоровью людей. Сильный ветер, который продолжался в течение среды, способствовал распространению дыма и усложнил тушение пожара.

 
ФОТО: INDEX

В то же время спасатели смогли забрать с завода большое количество легковоспламеняющейся жидкости, что позволило предотвратить дальнейшие инциденты.

Во время тушения пожара получили ранения по меньшей мере трое пожарных из почти 200, прибывших на место происшествия. Один из них упал в горящий пластик и получил ожоги половины тела, передает хорватский портал RTL. Его доставили в больницу.

О других пострадавших в результате пожара в Осиеке не сообщалось, но, по данным портала Index, часть людей, которые живут возле завода, из соображений безопасности временно выехали из собственных домов.

Завод Drava International в Осиеке производит пластиковую упаковку и другую продукцию. За последние 12 лет там произошли четыре несчастных случая, в результате которых погиб один человек.

В течение лета в Хорватии фиксировали несколько масштабных лесных пожаров на фоне засушливой погоды.

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