На востоке Хорватии полсуток тушат крупный пожар на заводе по производству пластмасс

В городе Осиек на востоке Хорватии с утра среды продолжается пожар на заводе по производству пластмасс, в связи с чем власти попросили местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна.

Об этом говорится в публикации агентства AP, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул рано в среду на заводском комплексе Drava International в Осиеке, быстро распространившись на площади в несколько тысяч квадратных метров, на которой хранились пластмассы.

В результате образовался густой темный дым, который поднялся высоко в воздух и может угрожать здоровью людей. Сильный ветер, который продолжался в течение среды, способствовал распространению дыма и усложнил тушение пожара.

В то же время спасатели смогли забрать с завода большое количество легковоспламеняющейся жидкости, что позволило предотвратить дальнейшие инциденты.

