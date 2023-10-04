На востоке Хорватии полсуток тушат крупный пожар на заводе по производству пластмасс

В городе Осиек на востоке Хорватии с утра среды продолжается пожар на заводе по производству пластмасс, в связи с чем власти попросили местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна.

Об этом говорится в публикации агентства AP, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул рано в среду на заводском комплексе Drava International в Осиеке, быстро распространившись на площади в несколько тысяч квадратных метров, на которой хранились пластмассы.

В результате образовался густой темный дым, который поднялся высоко в воздух и может угрожать здоровью людей. Сильный ветер, который продолжался в течение среды, способствовал распространению дыма и усложнил тушение пожара.

ФОТО: INDEX

В то же время спасатели смогли забрать с завода большое количество легковоспламеняющейся жидкости, что позволило предотвратить дальнейшие инциденты.

🇭🇷 | Thick smoke has risen over the south of #Osijek in eastern #Croatia after a plastic recycling depot full of plastic caught fire.



🎥: Osjek-Baranja County pic.twitter.com/A1Z3utKoNZ — Balkan Insight (@BalkanInsight) October 4, 2023

Во время тушения пожара получили ранения по меньшей мере трое пожарных из почти 200, прибывших на место происшествия. Один из них упал в горящий пластик и получил ожоги половины тела, передает хорватский портал RTL. Его доставили в больницу.

О других пострадавших в результате пожара в Осиеке не сообщалось, но, по данным портала Index, часть людей, которые живут возле завода, из соображений безопасности временно выехали из собственных домов.

Завод Drava International в Осиеке производит пластиковую упаковку и другую продукцию. За последние 12 лет там произошли четыре несчастных случая, в результате которых погиб один человек.

В течение лета в Хорватии фиксировали несколько масштабных лесных пожаров на фоне засушливой погоды.