Генерали Норвегії та РФ провели зустріч на кораблі в Арктиці

Два генерали з Норвегії і Росії зустрілися в Арктиці в четвер, щоб обговорити прикордонне співробітництво і пов'язані з ним питання.

Про це повідомила норвезька телерадіомовна компанія NRK, пише "Європейська правда".

Зустріч між главою оперативного штабу Збройних сил Норвегії генерал-лейтенантом Інгве Одло та начальником прикордонного управління ФСБ у Західній Арктиці генерал-лейтенантом Станіславом Масловим відбулася на борту корабля берегової охорони Норвегії в межах комуни Сьор-Варангер.

Від Норвегії також брали участь представники берегової охорони, норвезький прикордонний комісар і аташе з питань оборони в Москві.

"Зустріч відзначилася хорошим діалогом і професіоналізмом обох сторін", – прокоментував Одло.

За його словами, такі зустрічі важливі, щоб обговорити виклики та узгодити спільні цілі і необхідні заходи щодо транскордонної співпраці.

"Для обох націй також важливо, щоб цей канал був відкритим, щоб мати можливість спілкуватися разом. Це може запобігти нещасним випадкам і непорозумінням між Норвегією та Росією", – сказав Одло.

Норвезькі сили оборони заявили, що на зустрічі мова йшла про конкретні питання щодо прикордонної та рятувальної співпраці, а також управління рибальством.

Співпраця на норвезько-російському кордоні базується на двосторонній угоді від 1949 року. Співпраця в галузі рибальства між двома країнами розпочалася в 1970-х роках.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Норвегії затримали кількох росіян, які здійснювали несанкціоновану зйомку з дронів.

А весною цього року Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства РФ у Норвегії, які де-факто займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям.

Більше читайте у статті: Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії.