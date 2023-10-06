Генералы Норвегии и РФ провели встречу на корабле в Арктике

Два генерала из Норвегии и России встретились в Арктике в четверг, чтобы обсудить приграничное сотрудничество и связанные с ним вопросы.

Об этом сообщила норвежская телерадиовещательная компания NRK, пишет "Европейская правда".

Встреча между главой оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенантом Ингве Одло и начальником пограничного управления ФСБ в Западной Арктике генерал-лейтенантом Станиславом Масловым состоялась на борту корабля береговой охраны Норвегии в пределах коммуны Сёр-Варангер.

От Норвегии также участвовали представители береговой охраны, норвежский пограничный комиссар и атташе по вопросам обороны в Москве.

"Встреча была отмечена хорошим диалогом и профессионализмом обеих сторон", – прокомментировал Одло.

По его словам, такие встречи важны, чтобы обсудить вызовы и согласовать общие цели и необходимые меры по трансграничному сотрудничеству.

"Для обеих наций также важно, чтобы этот канал был открытым, чтобы иметь возможность общаться вместе. Это может предотвратить несчастные случаи и недоразумения между Норвегией и Россией", – сказал Одло.

Норвежские силы обороны заявили, что на встрече речь шла о конкретных вопросах пограничного и спасательного сотрудничества, а также управления рыболовством.

Сотрудничество на норвежско-российской границе базируется на двустороннем соглашении от 1949 года. Сотрудничество в области рыболовства между двумя странами началось в 1970-х годах.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину в Норвегии задержали нескольких россиян, которые осуществляли несанкционированную съемку с дронов.

А весной этого года Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии, которые де-факто занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

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