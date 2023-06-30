У Норвегії знову судитимуть сина соратника Путіна через запуск дронів на Шпіцбергені

Верховний суд Норвегії скасував виправдальний вирок щодо Андрея Якуніна – сина екскерівника "Російських залізниць" (РЖД) та соратника президента РФ Владіміра Якуніна, якого затримали через несанкціонований запуск безпілотника на Шпіцбергені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Barents Observer.

Своїм рішенням у п'ятницю норвезький Верховний суд скасував виправдальний вирок апеляції та постановив, що запуск безпілотників у норвезькому повітряному просторі вважається його порушенням і поширюється на всіх громадян Росії.

У результаті справа Якуніна-молодшого, який має громадянство РФ і Британії, буде знову розглядатись в окружному суді міста Трьомсе.

Сам Якунін заявив, що сподівається на друге виправдання, оскільки "запуск аматорського безпілотника на Шпіцбергені не є правопорушенням для людини з російським і британським (або будь-яким іншим) громадянством".

Нагадаємо, Андрей Якунін був заарештований у Гаммерфесті в арктичній Норвегії 17 жовтня 2022 року після того, як він пропливав навколо арктичного архіпелагу Шпіцберген і вздовж узбережжя Норвегії.

Під час обшуку його судна поліція вилучила "дрони та електронні пристрої". Його захист стверджував, що Якунін знімав за допомогою дрону альпіністів та плавання повз льодовики під вітрилом. Адвокат зазначив, що Якунін повинен вважатися громадянином Великої Британії, а не Росії.

Батько Андрєя Якуніна Владімір був включений до списку санкцій США російських чиновників і бізнесменів після анексії Росією Криму в 2014 році.

Протягом осені минулого року в Норвегії затримали кількох росіян, які здійснювали несанкціоновану зйомку з дрона. Більше читайте у статті: Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії