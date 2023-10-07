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Президент Естонії: ЄС треба поширити і на Україну

Субота, 7 жовтня 2023, 10:56

Президент Естонії Алар Каріс заявив на зустрічі президентів групи Аррайолуш у Португалії, що розширення Європейського Союзу стало історією успіху, яку необхідно поширити і на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

За словами Каріса, Україна довела, що може реформувати країну навіть під час війни, тому необхідно зробити все, щоб допомогти Україні як у вступі до ЄС, так і в перемозі у війні.

"Ми всі разом повинні продовжувати допомагати Україні доти, доки це необхідно", – заявив Каріс.

На зустрічі глав держав обговорювалися слова Каріса про те, які зміни необхідні, щоб ЄС був готовий до чергового великого розширення.

"Естонія готова обговорювати реформи інститутів, політики і бюджету ЄС, які необхідні для єдності, розвитку та ефективного функціонування союзу в процесі розширення, в рамках базових угод, – підтвердив Каріс. – Формула успіху розширення проста – країни-кандидати мають зробити свій внесок, а Європейський союз – свій. Це взаємопідтримуюча і взаємозалежна діяльність".

Президент Каріс наголосив, що важливо зберігати ЄС сильним і єдиним та дослухатися до побажань громадян під час розроблення плану дій. Він зазначив, що переважна більшість європейців хочуть сприяти сталому розвитку, знижувати споживання енергії та боротися з інфляцією.

Каріс також закликав до пильності в період виборів до Європарламенту – слід побоюватися тих, хто пропонує прості рішення складних проблем. Каріс також висловив тверду впевненість у тому, що ЄС має ставити освіту в центр свого існування. За словами президента, освічені люди критичніше ставляться до популізму і кампаній з дезінформації.

Під назвою "група Аррайолуш" проходять неформальні зустрічі глав низки держав, які, дотримуючись Конституції своєї країни, не беруть участі в засіданнях Європейської ради.

Перша така зустріч відбулась у португальському місті Аррайолуш. У ній брали участь глави таких держав, як Латвія, Польща, Німеччина, Фінляндія та Угорщина.

Підсумкова декларація неформального саміту Європейського Союзу в іспанському місті Гранада не містить часових рамок розширення об’єднання, натомість згадана необхідність паралельних внутрішніх перетворень.

Читайте про те, чому розширення ЄС після його реформи може бути "пасткою" для України.

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