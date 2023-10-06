Лідери ЄС у Гранаді пов’язали розширення Євросоюзу з внутрішніми реформами

Підсумкова декларація неформального саміту Європейського Союзу в іспанському місті Гранада не містить часових рамок розширення об’єднання, натомість згадана необхідність паралельних внутрішніх перетворень.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Гранадській декларації, опублікованій Європейською радою, вказано, що розширення Євросоюзу – це "геостратегічна інвестиція в мир, безпеку, стабільність і процвітання", а також "рушійна сила" для поліпшення економічних і соціальних умов життя європейців.

Лідери Євросоюзу вказали, що до майбутнього розширення повинні бути готові й майбутні держави-члени, й сам ЄС.

"Кандидати на вступ повинні активізувати свої зусилля з реформування, особливо у сфері верховенства права, відповідно до характеру процесу вступу, що базується на заслугах, і за підтримки ЄС", – йдеться в документі.

"Паралельно з цим Союз повинен закласти необхідну внутрішню основу і провести реформи", – додається там без уточнення, про які реформи йдеться.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів.

Українська влада стверджує, що готова завершити свою частину роботи для вступу якнайшвидше. Прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що Київ хоче покласти "на стіл звіт про те, що ми готові", через два роки. Разом з тим він підкреслив, що після цього схвалення рішення про вступ України забере час.

Читайте про те, чому розширення ЄС після його реформи може бути "пасткою" для України.