У Франції закрили сім шкіл через зараження клопами
Франція була змушена закрити сім шкіл через зростаюче занепокоєння щодо зараження клопами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.
"Клопи були виявлені на різних рівнях в ... я думаю, в 17 установах, і в даний час, коли я говорю з вами, сім установ закриті з цієї причини", – сказав міністр освіти Габріель Атталь в інтерв'ю телеканалу France 5.
Цього тижня французький уряд провів низку зустрічей, щоб розглянути різке зростання кількості повідомлень про випадки зараження клопами в той час, коли Франція приймає Чемпіонат світу з регбі і готується до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
Раніше в п'ятницю міністерство освіти повідомило, що п'ять шкіл, в яких навчається 1 500 учнів, були закриті.
Раніше цього тижня влада оголосила про закриття двох шкіл – однієї в Марселі, а іншої у Вільфранш-сюр-Сон біля Ліона на південному сході Франції – на дезінфекцію.
"У нас майже 60 000 закладів, а тут ми говоримо лише про кілька десятків, але це правда, що випадки накопичуються. Необхідна негайна реакція, щоб ми могли обробити установи протягом 24 годин ", – сказав Атталь.
Він повідомив, що у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та регіональними органами охорони здоров'я був підготовлений список "схвалених і визнаних" компаній, "щоб керівники шкіл мали контакти і могли втрутитися дуже швидко".
Муніципальна бібліотека в північному місті Ам'єн знову відкриється в суботу після того, як була закрита на кілька днів після того, як в громадських читальних залах були виявлені клопи, заявила мер міста Бріджит Фур.
За її словами, собака-шукач не виявив жодних слідів шкідників після того, як бібліотеку обробили.
Вважається, що десята частина всіх французьких домогосподарств за останні кілька років стикалася з проблемою клопів, що зазвичай вимагає проведення дезінсекції вартістю в кілька сотень євро, яку часто доводиться повторювати.
Останніми днями з’явилися численні нові повідомлення про місця, де помітили клопів – від потягів до шкіл та крісел кінотеатру.
Ще у середу міністр з питань транспорту Клеман Бон заявляв, що з 37 випадків на залізниці, про які сповістили пасажири, перевірка не знайшла підтверджень жодному.
Міністр охорони здоров’я Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.
У Франції постільні клопи перестали бути серйозною побутовою проблемою з 50-х років, але в останні 30 років знову з’явилися, що пов’язують і з адаптацією комах до інсектицидів, і з тим, що люди стали більше подорожувати у переповненому транспорті.