Уряду Франції довелось заспокоювати людей через клопів у транспорті Парижа

Міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо закликав не роздмухувати паніку через клопів, яких помічають у громадському транспорті Парижа.

Про це повідомляє BFMTV і Politico, пише "Європейська правда".

Тема набула розголосу у Франції в останні кілька тижнів, оскільки все більше людей стверджують, що бачили клопів на сидіннях у міжміських потягах і метро, є також відео, які підтверджують щонайменш окремі випадки.

Врешті на питання звернула увагу мерія Парижа та висловила побоювання, що це може зашкодити репутації Франції перед Олімпійськими іграми 2024 року, а заступник мера звернувся спеціальним листом до прем’єрки.

Після цього про клопів заговорили на рівні уряду: міністр транспорту Клеман Бон анонсував зустріч з операторами транспорту, щоб спитати про вжиті заходи, а міністр охорони здоров’я Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

Залізничний оператор RATP 3 жовтня заявив, що замовлена інспекція потягів метро у столиці завершилася і всі без винятку перевірки потягів не виявили клопів ані всередині вагонів, ані в кабінах машиністів.

Одночасно адміністрація пообіцяла реагувати на усі такі повідомлення.

У Франції постільні клопи перестали бути серйозною побутовою проблемою з 50-х років, але в останні 30 років знову з’явилися, що пов’язують і з адаптацією комах до інсектицидів, і з тим, що люди стали більше подорожувати у переповненому транспорті.

Нагадаємо, паризький суд визнав винним залізничного оператора SNCF у загибелі кішки пасажирів, яка втекла і сховалась під вагонами, а залізниця не захотіла через це затримувати відправлення потяга.