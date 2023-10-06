Уряд Франції проведе спецзасідання щодо появи клопів у столиці

Французькі урядовці проведуть міжвідомче засідання, щоб продумати реакцію на повернення у Париж і передмістя постільних клопів, що серйозно стурбувало мешканців та викликало розмови про те, як Парижу за таких умов приймати Олімпіаду у 2024 році.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Спеціальне засідання анонсував речник уряду Олів’є Веран, зустріч відбудеться 6 жовтня.

Зокрема, в уряді хочуть з’ясувати, наскільки серйозна і масштабна проблема, та вирішити, як реагувати далі і заспокоїти паніку, що здійнялася на тлі повідомлень у соцмережах.

Останніми днями з’явилися численні нові повідомлення про місця, де помітили клопів – від потягів до шкіл та крісел кінотеатру.

Ще у середу міністр з питань транспорту Клеман Бон заявляв, що з 37 випадків на залізниці, про які сповістили пасажири, перевірка не знайшла підтверджень жодному.

Міністр охорони здоров’я Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

У Франції постільні клопи перестали бути серйозною побутовою проблемою з 50-х років, але в останні 30 років знову з’явилися, що пов’язують і з адаптацією комах до інсектицидів, і з тим, що люди стали більше подорожувати у переповненому транспорті.