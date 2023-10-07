Во Франции закрыли семь школ из-за заражения клопами

Франция была вынуждена закрыть семь школ из-за растущего беспокойства относительно заражения клопами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

"Клопы были обнаружены на разных уровнях в ... я думаю, в 17 учреждениях, и в настоящее время, когда я говорю с вами, семь учреждений закрыты по этой причине", – сказал министр образования Габриэль Атталь в интервью телеканалу France 5.

На этой неделе французское правительство провело ряд встреч, чтобы рассмотреть резкий рост количества сообщений о случаях заражения клопами в то время, когда Франция принимает Чемпионат мира по регби и готовится к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Ранее в пятницу министерство образования сообщило, что пять школ, в которых учится 1 500 учеников, были закрыты.

Ранее на этой неделе власти объявили о закрытии двух школ – одной в Марселе, а другой в Вильфранш-сюр-Сон возле Лиона на юго-востоке Франции – на дезинфекцию.

"У нас почти 60 000 заведений, а здесь мы говорим лишь о нескольких десятках, но это правда, что случаи накапливаются. Необходима немедленная реакция, чтобы мы могли обработать учреждения в течение 24 часов", – сказал Атталь.

Он сообщил, что в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и региональными органами здравоохранения был подготовлен список "одобренных и признанных" компаний, "чтобы руководители школ имели контакты и могли вмешаться очень быстро".

Муниципальная библиотека в северном городе Амьен вновь откроется в субботу после того, как была закрыта на несколько дней после того, как в общественных читальных залах были обнаружены клопы, заявила мэр города Бриджит Фур.

По ее словам, собака-ищейка не обнаружила никаких следов вредителей после того, как библиотеку обработали.

Считается, что десятая часть всех французских домохозяйств за последние несколько лет сталкивалась с проблемой клопов, что обычно требует проведения дезинсекции стоимостью в несколько сотен евро, которую часто приходится повторять.

В последние дни появились многочисленные новые сообщения о местах, где заметили клопов – от поездов до школ и кресел кинотеатров.

Еще в среду министр по вопросам транспорта Клеман Бон заявлял, что из 37 случаев на железной дороге, о которых сообщили пассажиры, проверка не нашла подтверждений ни одному.

Министр здравоохранения Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.

Во Франции постельные клопы перестали быть серьезной бытовой проблемой с 50-х годов, но в последние 30 лет снова появились, что связывают и с адаптацией насекомых к инсектицидам, и с тем, что люди стали больше путешествовать в переполненном транспорте.