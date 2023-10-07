З мерії французького міста прибрали прапор України після розмови Зеленського з Алієвим

Мер французького міста В’єнн Тьєрі Ковач вирішив прибрати з будівлі мерії український прапор через телефонну розмову президента Володимира Зеленського з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

Як передає "Європейська правда", про це повідомило французьке видання Le Dauphine Libere.

Український прапор встановили на будівлі мерії В'єнна у лютому 2022 року на знак солідарності з Україною, яка зазнала російського вторгнення.

У своїй заяві Ковач пояснив: "Нещодавні заяви українського президента, що стосуються його телефонної розмови з диктатором Азербайджану і демонструють спільну прихильність до принципів суверенітету і територіальної цілісності держав, викликають питання. Ми не можемо, по суті, покладатися на західні цінності і на цій підставі закликати Захід на допомогу, поділяючи при цьому бачення режиму, який стоїть біля витоків етнічних чисток у Нагірному Карабасі...

Ми також не можемо дякувати Баку за гуманітарну допомогу, надану Києву, особливо в енергетичному секторі з наближенням зими, вдаючи, що не помічаємо, що Азербайджан фактично продає газ, до того ж російський, у 1,5 рази дорожче, щоб фінансувати свої військові зусилля проти Вірменії, єдиної справжньої демократичної держави на Кавказі. Така форма підтримки азербайджанського диктатора є неприйнятною".

Він наголосив, що цей жест не применшує підтримку, яку В'єнн надає українським людям, але " ми не можемо боротися з тоталітарним режимом в ім'я європейських цінностей і водночас заохочувати інший диктаторський і варварський режим. Це питання послідовності".

Варто зазначити, що зв'язки між В'єнном та Вірменією були міцними протягом тривалого часу. Субпрефектура Ізер, де проживає велика громада вірменського походження і до якої належить В'єнн, має побратимські відносини з вірменським містом Горіс з 1992 року.

Нагадаємо, після розмови з Алієвим, Володимир Зеленський провів першу зустріч з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, що відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.