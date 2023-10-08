Ердогана переобрали головою партії влади Туреччини 1399 голосами з 1402

Четвертий позачерговий Великий з’їзд Партії справедливості та розвитку Туреччини (АКР), що відбувся в суботу в Анкарі, майже одностайно переобрав чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана своїм головою.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Голова ради з’їзду АКР Іхсан Явуз оголосив, що в голосуванні за нового лідера партії взяли участь 1402 делегати, з них 1399 обрали кандидатуру Ердогана, ще три бюлетені були визнані недійсними.

Ердоган, який незмінно очолює АКР з 2017 року, у своєму виступі перед делегатами з’їзду пообіцяв утілити передвиборні обіцянки для "народження великої та сильної Туреччини" й "піднесення Турецького століття".

"Ми викорінимо безглузду діяльність, спрямовану на руйнування нашої національної структури, інституту сім'ї та цінностей сім'ї шляхом підтримки дегенеративних рухів. Ми не визнаємо ЛГБТ", п – підкреслив він.

Турецький президент також пообіцяв і далі боротись із терористичною загрозою з боку курдських та ісламістських організацій.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган був переобраний президентом Туреччини в другому турі виборів у травні 2023 року, набравши 52,16% голосів згідно з даними ЦВК. Після цього він пообіцяв об’єднання на підтримку національних цінностей.