Эрдогана переизбрали главой партии власти Турции 1399 голосами из 1402

Четвертый внеочередной Большой съезд Партии справедливости и развития Турции (АКР), состоявшийся в субботу в Анкаре, почти единодушно переизбрал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана своим председателем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Председатель совета съезда АКР Ихсан Явуз объявил, что в голосовании за нового лидера партии приняли участие 1402 делегата, из них 1399 выбрали кандидатуру Эрдогана, еще три бюллетеня были признаны недействительными.

Эрдоган, который бессменно возглавляет АКР с 2017 года, в своем выступлении перед делегатами съезда пообещал воплотить предвыборные обещания для "рождения великой и сильной Турции" и "возвышения Турецкого века".

"Мы искореним бессмысленную деятельность, направленную на разрушение нашей национальной структуры, института семьи и ценностей семьи путем поддержки дегенеративных движений. Мы не признаем ЛГБТ", – подчеркнул он.

Турецкий президент также пообещал и дальше бороться с террористической угрозой со стороны курдских и исламистских организаций.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции во втором туре выборов в мае 2023 года, набрав 52,16% голосов согласно данным ЦИК. После этого он пообещал объединение в поддержку национальных ценностей.