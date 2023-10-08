Дуда: Між Україною та Польщею "немає ніякого дипломатичного конфлікту"

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи відносини між Україною та Польщею, наголосив на пріоритетності польських інтересів, але зазначив, що контакти з проблемних питань тривають.

Це Дуда сказав в етері Polsat News у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Президент Польщі пояснив, що, приміром, оголосив про падіння української ракети в селі Пшеводув, "незважаючи на різний опір, зокрема з українського боку", тому що "поляки заслуговують на правду".

"Так само й тут, якщо зерно з України надходило до Польщі, заповнюючи наш ринок, завдаючи шкоди інтересам польських фермерів, це треба було рішуче зупинити, і ми це просто зробили", – продовжив він.

Дуда зазначив, що переговори між Польщею та Україною все ще тривають.

"Вони абсолютно не призупинені. Немає жодного дипломатичного конфлікту", – підкреслив він, додавши, що контракти польських оборонних компаній на постачання в Україну військової техніки також продовжуються.

Крім того, польський президент висловив жаль через те, що в Україні не акцентують увагу на тому, що транзит зерна через Польщу працює постійно.

Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає "неминучим" вихід з кризи у відносинах Польщі та України.

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