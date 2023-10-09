Австрія призупиняє допомогу палестинцям: "Масштаби терору жахливі"

Австрія призупиняє свою допомогу палестинцям на загальну суму близько 19 мільйонів євро у відповідь на смертоносну атаку ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Масштаби терору настільки жахливі... що ми не можемо повернутися до звичайного ведення справ. Тому ми тимчасово призупиняємо всі платежі з австрійської співпраці у сфері розвитку", – сказав Шалленберг в інтерв'ю радіо ORF.

У неділю в сусідній Німеччині обговорювали питання про те, чи слід припинити допомогу палестинцям після нападу ХАМАС, а міністерка з питань розвитку Свеня Шульце заявила, що уряд завжди ретельно стежив за тим, щоб гроші використовували тільки в мирних цілях.

Шульце заявила, що Німеччина перевірить всю взаємодію з палестинськими територіями.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.