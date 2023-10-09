Австрия приостанавливает помощь палестинцам: "Масштабы террора ужасны"

Австрия приостанавливает свою помощь палестинцам на общую сумму около 19 миллионов евро в ответ на смертоносную атаку исламистской группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Масштабы террора настолько ужасны ... что мы не можем вернуться к обычному ведению дел. Поэтому мы временно приостанавливаем все платежи по австрийскому сотрудничеству в сфере развития", – сказал Шалленберг в интервью радио ORF.

В воскресенье в соседней Германии обсуждали вопрос о том, следует ли прекратить помощь палестинцам после нападения ХАМАС, а министр по вопросам развития Свеня Шульце заявила, что правительство всегда тщательно следило за тем, чтобы деньги использовали только в мирных целях.

Шульце заявила, что Германия проверит все взаимодействие с палестинскими территориями.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.