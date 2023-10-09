У Франції повідомляють про випадки антисемітизму на тлі ситуації в Ізраїлі

У Франції зафіксували декілька випадків антисемітизму на тлі масштабного загострення в Ізраїлі, який зазнав нападу з боку терористичного угрупування ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, якого цитує Le Figaro.

"Ми бачили близько десяти антисемітських актів: написи, телефонні дзвінки з погрозами, людей, які підходили, наприклад, до релігійних місць. У кожному випадку поліція вживала заходів, є затримані", – зазначив міністр.

За його словами, ситуація в Ізраїлі впливає на те, що відбувається у Франції.

Водночас Дарманен запевнив, що наразі "не існує очевидної загрози для наших єврейських співвітчизників у Франції".

Напередодні стало відомо, що кілька держав Європи, серед яких і Франція, оголосили про посилення поліцейського захисту єврейських громад після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.