Во Франции сообщают о случаях антисемитизма на фоне ситуации в Израиле

Во Франции зафиксировали несколько случаев антисемитизма на фоне масштабного обострения в Израиле, который подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, которого цитирует Le Figaro.

"Мы видели около десяти антисемитских актов: надписи, телефонные звонки с угрозами, людей, которые подходили, например, к религиозным местам. В каждом случае полиция принимала меры, есть задержанные", – отметил министр.

По его словам, ситуация в Израиле влияет на то, что происходит во Франции.

В то же время Дарманен заверил, что сейчас "не существует очевидной угрозы для наших еврейских соотечественников во Франции".

Накануне стало известно, что несколько государств Европы, среди которых и Франция, объявили об усилении полицейской защиты еврейских общин после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газы, что стало крупнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. По последним данным, от действий ХАМАС погибли уже 700 человек.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газы.