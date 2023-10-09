Брюссель про блокаду сектора Гази: Ізраїль має право оборонятись

У Єврокомісії прокоментували рішення Ізраїлю влаштувати повну облогу сектора Гази у відповідь на масштабний напад бойовиків ХАМАСу.

Про це у понеділок на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Стано, відповідаючи на прохання оцінити оголошення блокади, нагадав про заяву стосовно подій в Ізраїлі глави дипломатії ЄС Жозепа Боррель від імені Євросоюзу, оприлюднену 7 жовтня.

"27 держав ЄС сказали дуже чітко у відповідь на невибіркові та обурливі атаки ХАМАСу: Ізраїль має право захищати себе у відповідності до міжнародного права. Цим все сказано", – заявив Стано.

Він нагадав, що 10 жовтня глави МЗС Євросоюзу проведуть зустріч щодо ситуації в Ізраїлі, за підсумками якої вони озвучать свою реакцію у формі "узгодженої позиції ЄС".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив у понеділок, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.

ЄС 10 жовтня проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль, оголосив топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.