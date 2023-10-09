Чи втомився Захід від війни в Україні та чи реально знайти заміну допомозі США

Останнім часом може скластися враження, що на нашому шляху до перемоги додається занадто багато міжнародних перепон – тобто тих, що виходять від дружніх до України держав та урядів. Наприклад, з США, з Польщі, зі Словаччини.

Наскільки серйозними є ці сигнали?

Про це минулого тижня, на полях Варшавської безпекової конференції, ми поспілкувалися з Андрієм Загороднюком – колишнім міністром оборони, що зберіг чудові стосунки з партнерами з держав-членів НАТО, відчуває їхні настрої. До того ж Загороднюк та очолюваний ним Центр оборонних стратегій працюють над адвокацією військової допомоги ЗСУ.

Ця розмова дає відповіді на чимало важливих запитань, і ми радимо її переглянути, щоб особисто оцінити деталі та напівтони.

Текстова версія публікації – у матеріалі Загороднюк: США не вірять у швидку перемогу України, бо ЗСУ діють так, як вони не очікують.

Найголовніший новий виклик у наданні допомоги Заходу для ЗСУ – це те, що Україна, її підтримка і майбутня перемога стали картою, яку розігрують на виборах.

Небезпека сценарію, за якого військова допомога США суттєво зменшиться, є.

Утім, навіть за негативного сценарію зараз не видається, що допомога США може зменшитися до нуля чи до якихось символічних показників. Вона все одно лишиться значною, тобто буде йтися про мільярди або десятки мільярдів доларів.

А тепер головне: у разі зменшення допомоги США Європа буде нездатна її перекрити.

До того ж США не знають, яким чином операційно станеться наша перемога.

Кожен раз, коли ми досягаємо значного успіху, це відбувається не так, як вони очікували.

Усі пам'ятають стрімке звільнення Харківщини – але ж союзники його не прогнозували. Або зовсім нещодавні події – катастрофа Росії на Чорному морі.

Але попри ці приклади, наші союзники досі не бачать, як ми зможемо досягти остаточної перемоги.

США не вважають, що розпад РФ – це реальний сценарій. Вже зараз очевидно, що у Росії є відносно стабільна економіка, яка не постраждала так, як усі розраховували, і навіть є вільний ресурс (до прикладу, Росія готується серйозно збільшити видатки на оборону).

Але я можу точно сказати, що США свідомо уникають згадок про перемогу України.

От коли нарешті вони зрозуміють, що ми будемо щоразу перемагати неочікуваним способом – то у них з’явиться віра у нашу перемогу в осяжній перспективі.

А ще в США справді дуже довго ухвалюють рішення про передачу Україні нових найменувань озброєнь. Причин багато. Це і бюрократія, і політичні проблеми з виділенням коштів, і пошук зброї на складах.

Втома від війни відчувається, але її не варто перебільшувати.

Наразі вона полягає у тому, що новини про нас пішли з перших шпальт. Люди звикли, що в Україні – війна. Але це не означає, що ті, хто впливає на рішення, не розуміють потребу збереження допомоги Україні.

Причому донедавна ситуація була навіть складнішою, бо багато хто просував ідею "перемовин з Росією".

Буквально за останній місяць у наших ключових партнерів з’явилося розуміння, що перемовини – це утопія.

Загалом партнери за ці понад півтора року почали набагато краще розуміти Україну, наш контекст. Але бачення нашої перемоги ще немає.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка Загороднюк: США не вірять у швидку перемогу України, бо ЗСУ діють так, як вони не очікують.